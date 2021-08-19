Bursa'da kamyonet şoförü seyyar satıcı ve yayalara çarptı

Merkez Yıldırım ilçesinde kamyonet sürücüsü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken birisinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde şok eden bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Özcan Ö. idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS GELDİ

Yaşanan kazada kaldırımda bulunan Hakan Aksoy ,Rüveyda Pekdoğan ve Züfer Telman yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen sürücü Özcan Ö.'yü polis ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Züfer Telman’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler kazaya neden olan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayı gören bir vatandaş ise ’’Yukarıdan koptuğu gibi buradan vura vura geldi, burada durdu’’ dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



