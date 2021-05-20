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    Bursa'da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 23 yaşındaki C.B., 12 yaşındaki kardeşi A.B.’ye gözcülük yaptırıp motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 18:50
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    Bursa'da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı

    12 Mayıs günü saat 05.30 sıralarında İnegöl ilesi Hamidiye Mahallesi, Suyolu Cami Sokak'ta meydana gelen olayda Sercan Demirhan, iş yerinin önüne 16 PG 509 plakalı motosikletini park edip yakındaki evine gitti.

    KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP HIRSIZLIK YAPTI

    Sabah iş yerine geldiğinde motosikletin yerinde olmadığını gören Demirhan, güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını, küçük bir çocuğun da şüpheliye gözcülük yaptığını görüp polise haber verdi.

    Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin C.B. ile kardeşi A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa'da kardeşine gözcülük yaptırıp, motosikleti çaldı

    Bursa da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı #1

    Bursa da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı #2

    Bursa da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı #3

    Bursa da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı #4

    Bursa da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı #5

    Bursa da kardeşine gözcülük yaptıran hırsız, motosiklet çaldı #6

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