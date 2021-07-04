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    Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası ve onları ayırmaya çalışan esnafın çabası cep telefonuyla görüntülendi.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 02:53
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 03:09
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    Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi çarşı merkezinde 18 yaşındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    İki genç kızın tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    4 ESNAF GÜÇLÜKLE AYIRDI

    Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı.

    Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı VİDEO

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