Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası ve onları ayırmaya çalışan esnafın çabası cep telefonuyla görüntülendi.
- İHA
- 04.07.2021 - 02:53
- Güncelleme : 04.07.2021 - 03:09
Bursa’nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi çarşı merkezinde 18 yaşındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İki genç kızın tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü.
4 ESNAF GÜÇLÜKLE AYIRDI
Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı.
Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı VİDEO