Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı

Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası ve onları ayırmaya çalışan esnafın çabası cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi çarşı merkezinde 18 yaşındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İki genç kızın tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü.

4 ESNAF GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı.

Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da kavga eden genç kızları esnaf güçlükle ayırdı VİDEO