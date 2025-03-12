Bursa'da kaza sonrası çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

İHA
Bursa'da Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında seyir halindeki E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı minibüs, kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yaşanan olayda minibüs sürücüsü E.E. darp edilirken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
OLAYDA YARALANDI
Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı E.E. hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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