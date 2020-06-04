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    Bursa'da kısa süreli hortum paniğine yol açan görüntüler

    Sağanak yağış sonrası hortumu andıran doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 12:59
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