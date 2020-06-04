Sağanak yağış sonrası hortumu andıran doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

HORTUM PANİĞİ

Yağış sebebiyle bazı caddeler göle çevrilirken, Osmangazi ilçesinde de ortaya çıkan hortum görüntüleri, vatandaşları tedirgin etti. Gündüzü geceye çeviren görüntü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar da o anları kayıt altına aldı.

Bursa'da kısa süreli hortum paniğine yol açan görüntüler ViDEO