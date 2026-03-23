Bursa'da komşular arasında bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı

Bursa'da komşu kavgasında kan aktı..

Saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta meydana gelen olayda, Cesur E. (25) ile komşuları Gözde A. (31) ve Nazlıcan K. (24) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KADINLARDAN BİRİ BIÇAKLA YARALANDI, DİĞERİ DARBEDİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cesur E., elindeki bıçak ve sopayla iki kadına saldırdı. Nazlıcan K. kollarından ve yüzünden bıçakla yaralanırken, Gözde A. ise sopayla darbedildi.

Şüpheli olay yerinden kaçtı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.