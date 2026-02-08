Bursa'da komşular arasında çöp bidonu kavgası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp bidonunun yeri nedeniyle iki yaşlı komşu arasında tartışma çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Özlüce Mahallesi'nde yaşandı.

TARTIŞMA, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sözlü tartışma uzun süre devam etti.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇÖP BİDONU, KAVGAYI FİTİLLENDİRDİ

Evin önünde bulunan çöp bidonunun nereye konulacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan yaşlı adam ile kadın arasında tartışma başladı.

OLAY BİR SÜRE SONRA SONA ERDİ

Taraflar bir süre karşılıklı olarak tartışmayı sürdürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da fiziki müdahale yaşanmadığı öğrenilirken, tartışma bir süre sonra sona erdi.