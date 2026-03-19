Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Milli Parklar Kanunu açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili tartışmalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Bakanlığın “Milli Parklar Kanunu: İddialar ve Gerçekler” başlıklı paylaşımında, milli parkların imara açıldığı yönündeki iddialar yalanlandı:

Kanunla yeni bir yapılaşma izni getirilmiyor. Korunan alanlardaki izin türleri daraltılıyor. ‘Kamu yararı ve zaruriyet’ şartı korunuyor. Yeni bir imar kapısı açılmıyor, mevcut kurallar netleştiriliyor.

OTEL VE KİRALAMA SÜRELERİ ESKİ DÜZENLEMELERLE UYUMLU

Milli parklara otel yapılacağı ve alanların 49-99 yıllığına kiraya verileceği iddialarına da açıklık getirildi. Bakanlık, bu sürelerin yeni olmadığını ve mevcut kanunla uyumlaştırıldığını belirtti.

PETROL VE DOĞALGAZ TESİSLERİNE İZİN YOK

Kanun kapsamında petrol veya doğal gaz tesislerinin kurulacağı iddialarına yönelik açıklamada ise:

Kanun yeni bir yapılaşma izni getirmiyor. Yalnızca yöre halkının temel ihtiyaçları için elektrik, su, ulaşım ve telekomünikasyon gibi zaruri altyapılara başka güzergah yoksa izin verilebilecek. Bu, sanayi yatırımı veya ticari tesis anlamına gelmiyor.

YÖNETİM YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NDA, DEVRİ YOK

Milli parkların Cumhurbaşkanlığına devredileceği iddiaları da yalanlandı. Yeni milli park ilanı yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğu, işletme süreçlerinin ise ihale mevzuatına göre yürütüldüğü bildirildi. Düzenlemeyle kurum yapısının güçlendirildiği, yönetim devri olmadığı vurgulandı.

AVCILARA AF YOK, CEZALAR CAYDIRICI

Kaçak avcılıkla ilgili iddialara da değinilen paylaşımda:

Af söz konusu değil. Süresiz iptal yerine 2 yıllık geçici yasak ve eğitim süreci getiriliyor. Tekrar suç işlenirse süresiz iptal devam ediyor. Kaçak avcılık cezaları artırılıyor. Orman muhafaza memurları da denetime katılıyor. Cezalar hafiflemiyor, sistem daha caydırıcı hâle geliyor.