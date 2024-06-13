Bursa'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı İnegöl'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, direğe ve saksılara çarpıp savruldu; 5 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulvahap A. (27) yönetimindeki 19 ADB 093 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki çiçek saksılarına, ardından aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)