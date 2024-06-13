Bursa'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulvahap A. (27) yönetimindeki 19 ADB 093 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki çiçek saksılarına, ardından aydınlatma direğine çarpıp savruldu.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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