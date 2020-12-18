Bursa'da kumar oynanan derneğe baskın

Bursa’da kısıtlamada bir dernekte kumar oynayan şahıslar, polis derneği basınca çatı aralarına gizlenip sürünerek dışarıya kaçmaya çalıştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir dernekte, kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti.

Ekipler, apartmanın çatı katında ve koridorda 6 kişinin olduğunu gördükten sonra derneğin bulunduğu dairenin zilini çaldı.

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

Ancak kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine gerekli yasal izinleri alan polis ekipleri, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırdı.

1’i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar pulları bulundu. 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı.

Dernek yöneticileri hakkında ise ’kumar oynanması için yer temin ettikleri’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

SÜRÜNÜRKEN YAKALANDI

Polisten kaçmak için çatı katından tavan arasına giren ve sürünerek dışarıya çıkmaya çalışan şahıslar polis tarafından tek tek yakalandı. Karanlıkta yüzlerine ışık tutulunca ne yapacaklarını şaşıran şahıslara polis ekipleri kumar insanı ne hale düşürüyor diyerek büyük bir ders verdi.

Kumar baskınından sürünerek kaçmaya çalıştı VİDEO









