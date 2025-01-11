Bursa'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 1'inci Malazgirt Caddesi üzerindeki bir marketin depo bölümünde yangın çıktı.
YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altın alınıp, söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, depoda hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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