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    Bursa'da maske cezası kesilen şahıs maskesini çıkarıp gitti

    Bursa'da maske cezası kesilen şahıs maskesini çıkarıp gitti

    Bursa'da maske takmadığı için 900 TL ceza kesilen şahıs, polislere tepki gösterip maskesini çıkartarak yoluna devam etti.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 10:24
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    Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor.

    Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen 70 yaşındaki A.K. ile ekipler arasında tartışma yaşandı.

    900 TL CEZA KESİLDİ

    Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen A.K., karakola götürüleceğini öğrenince cebinden kimliğini çıkardı. Polis ekipleri, A.K.'ye 900 TL cezai işlem uyguladı.

    Bursa da maske cezası kesilen şahıs maskesini çıkarıp gitti #1

    CEZADAN SONRA MASKESİNİ ÇIKARDI

    A.K. polislere, "Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız." diye tepki gösterdi.

    Cezanın ardından "takmıyorum” diye bağıran A.K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.

    Bursa'da maske cezası kesilen şahıs maskesini çıkarıp gitti VİDEO

    Bursa da maske cezası kesilen şahıs maskesini çıkarıp gitti #2

    Bursa da maske cezası kesilen şahıs maskesini çıkarıp gitti #3

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