Bursa'da motosiklet sürücüsü drift atarken kaza yaptı
İHA

Bursa'da korku dolu anlar..

Nilüfer ilçesinde cadde üzerinde motosikletiyle drift atarak ilerleyen E.Y., kontrolü yitirdi.

Motosiklet kaldırım taşına çarpıp devrilirken, E.Y. ise sürüklenip yol kenarındaki yeşil alana girdi.

"BUGÜN OLMADI"

Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan E.Y., arkadaşlarının aracı ile gittiği Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

E.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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