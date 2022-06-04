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    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • 04.06.2022 - 02:01
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 02:03
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    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı

    Bursa'da 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde, seyir halinde olan sürücü Cansu Özdemir (25) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Ahmet Elnaif (18) yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

    Motosikletlinin durumu ağır

    Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı - Video

    Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

    İHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sırasında motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düştüğü, kaskını ise başından çıkarak savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı #1

    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı #2

    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı #3

    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı #4

    Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı #5


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