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    Bursa'da otomobil ve ev fiyatına tay satıldı

    Karacabey Harası'nda 46 tayın satışından 4 milyon 246 bin lira gelir elde edilirken, bazı taylar lüks otomobil ve ev fiyatına alıcı buldu.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 02:08
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 06:49
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    Bursa'da otomobil ve ev fiyatına tay satıldı

    TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 46’sı 20 ile 300 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

    EN PAHALI TAY "ÖZELAL"

    İhalenin en pahalısı, Kıraft Dayanıklı Tüketim Malları Anonim Şirketi tarafından daire fiyatına, 300 bin liraya alınan 'Özelal' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

    Bursa'da otomobil ve ev fiyatına tay satıldı-Video

    Özelal'ı, Mehmet Gündüzeli'nin 270 bin liraya satın aldığı 'Kıralp' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 215 bin liraya İsmail Altın’ın aldığı 'Tezat' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

    TİGEM'in, 46 tayın satışından toplam 4 milyon 246 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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