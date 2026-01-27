Bursa'da polis kılığına giren dolandırıcılar yakalandı

- Bursa'da İnegöl ilçesinde, polis gibi davranarak bir kadını dolandıran 2 şüpheli, Kocaeli'de yakalandı.
- Şüpheliler, kadından 400 gram altın aldıktan sonra kaçtı, ancak polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla tutuklandı.
- Dolandırıcılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcıların oyunu bitmiyor.
19 Ocak 2026 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki parkta meydana gelen olayda 2 şüpheli, Kocaeli ilinden telefonla arayıp İnegöl'de yaşayan 56 yaşındaki Emel K.'yı ağlarına düşürdüler.
Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kadına "Adınız FETÖ terör örgütüne karışmış" diyerek korku ve panik oluşturdu.
3 MİLYONLUK ALTINI ALIP KAÇTILAR
Şüpheliler kadını tüm altınlarını poşete koyup parka çağırdı. Şüphelilerden Rıdvan Eliş(36), buluştuğu kadının elindeki poşet içerisindeki 3 milyon TL değerindeki 400 gram altını alıp uzaklaştı.
Dolandırıldığını anlayan kadın polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
ASAYİŞ EKİPLERİ KAMERALARDAN TESPİT ETTİ
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını incelediler. İncelemede şüphelilerden birinin Rıdvan E. (36) olduğunu tespit etti.
KOCAELİ'DE YAKALANAN DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI
Ekipler soruşturmayı derinleştirip şüpheliler Rıdvan E. (36) ve Emrah S.'nin (27) Kocaeli'nde saklandıklarını öğrendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonla şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadının elinden altınları alan şüphelinin suç ortağı ile telefonla konuşarak sokakta yürüdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.