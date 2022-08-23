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    Bursa'da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı

    Bursa'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer arken, bir vatandaş ise yağan yağmuru fırsat bilip banyo yaptı.
    • 23.08.2022 - 07:39
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    Bursa'da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı

    Günler öncesinden uyarıları yapılan şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı. Yağmura yakalanan vatandaşların sırılsıklam ıslandığı görüldü. Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi.

    Oluktan akan su ile banyo yaptı

    İHA'nın haberine göre; Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü. Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta banyo yaptı.

    Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü.

    Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

    Bursa'da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı - VİDEO

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #1

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #2

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #3

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #4

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #5

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #6

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #7

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #8

    Bursa da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı #9


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