Haberler

İç Haber

Bursa'da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı

Bursa'da sağanak sırasında oluktan akan suyla banyo yaptı

Bursa'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer arken, bir vatandaş ise yağan yağmuru fırsat bilip banyo yaptı.