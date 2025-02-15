Bursa'da seyir halinde bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi

İHA
Bursa'da gece saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde, Nurullah Ö. idaresindeki 16 BNS 974 plakalı otomobil bir anda alev aldı.
Nurullah Ö., araçtan inerek durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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