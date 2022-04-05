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    Bursa’da simide zam: 4 lira oldu

    100 gram simidin fiyatı 3 liradan, 4 liraya yükseldi. 1 liralık artış için “artan maliyetler fiyatlara yansıdı” açıklaması geldi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 13:49
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    Bursa’da simide zam: 4 lira oldu

    Simide bir zam da Bursa’dan…

    Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

    ‘ARTAN MALİYETLER YANSIDI’

    Pınar, 'artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını' belirtti.

    Öte yandan yeni fiyatların belli bir süreden bu yana geçerli olduğu aktarıldı.

    Bursa’da simide zam: 4 lira oldu #1


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