Bursa’da simide zam: 4 lira oldu

Bursa’da simide zam: 4 lira oldu

100 gram simidin fiyatı 3 liradan, 4 liraya yükseldi. 1 liralık artış için “artan maliyetler fiyatlara yansıdı” açıklaması geldi.

Simide bir zam da Bursa’dan…

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

‘ARTAN MALİYETLER YANSIDI’

Pınar, 'artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını' belirtti.

Öte yandan yeni fiyatların belli bir süreden bu yana geçerli olduğu aktarıldı.