Bursa'da, Suriyelinin evini Suriyeli soydu

Suriye uyruklu H.A.’nın evi, Suriyeli M.Ş. tarafından soyuldu. Yakalanan M.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Busa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde, Suriyeli H.A. evine gittiğinde dış kapı camının kırılmış olduğunu fark etti.

Evine giren H.A., içerideki 4 bin dolar, 8 bin TL ve 100 euro ile 1 dizüstü bilgisayar ve kimlik, pasaport, evlilik cüzdanı, üniversite diploması ve cep telefonunun çalındığını fark etti.

KAMERALARDAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

H.A. durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

1 GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin Suriyeli M.Ş. olduğu belirlendi. M.Ş., evinin yakınında beklemeye başlayan polisler tarafından soygundan bir gün sonra yakalandı.

M.Ş.’nin evinde H.A.’nın evinden çalınan malzemeler ile paranın bir kısmı ele geçirildi.

M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.