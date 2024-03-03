Bursa'da takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı

İHA
Bursa'da saat 00.30 sıralarında Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Ramazan P. (27) yönetimindeki 43 KY 253 plakalı hafif ticari araç, Oylat Köprülü Kavşağı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Araç 50 metre sürüklendi
Takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu.
Kaza sonucu sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralandı.
Durumu ciddiyetini koruyor
Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yağmur Y.'nin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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