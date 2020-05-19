Bursa'da tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

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Babasını, eve giriş çıkış saatlerine karıştığı için bunalıma girerek öldürdüğünü belirten şahıs adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Saffet A. (59) ile oğlu E.A. (32) arasında, ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu E.A. babasını meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı.

Evde bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasını bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Saffet A'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Saffet A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Babasını meyve bıçağı ile öldürdü

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suç aleti bıçak incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürülürken, olay sonrası kaçan E.A, Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polislere verdiği ifadesinde zanlı, ailesinin eve giriş çıkış saatlerine çok karıştığını belirterek, "Bu yüzden bunalıma girdim" dediği öğrenildi.