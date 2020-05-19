Dolar
6.7849
-1.461%
Euro
7.4236
-1.1794%
Altın
1743.09
0.6211%
Borsa
101982.96
2.2199%
G. Altın
379.182
-1.1682%
Bitcoin
65884.63
-1.1457%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Bursa'da tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

    Babasını, eve giriş çıkış saatlerine karıştığı için bunalıma girerek öldürdüğünü belirten şahıs adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 19.05.2020 - 16:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'da tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Saffet A. (59) ile oğlu E.A. (32) arasında, ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi sonucu E.A. babasını meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı.

    Evde bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasını bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.

    BABA HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Saffet A'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Saffet A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Babasını meyve bıçağı ile öldürdü

    ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Suç aleti bıçak incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürülürken, olay sonrası kaçan E.A, Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

    Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Polislere verdiği ifadesinde zanlı, ailesinin eve giriş çıkış saatlerine çok karıştığını belirterek, "Bu yüzden bunalıma girdim" dediği öğrenildi.

    Görüş Bildir