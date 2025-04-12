Bursa'da tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu
İHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 22.00 sıralarında Kırsal Barcın Mahallesi yakınlarında E.Y. ile Çağlar V. arasında telefonda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAH KONUŞTU

Barcın Mahallesi Yolu’nda buluşan ikilinin tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y., yanında bulunan tabancayla Çağlar V.’ye ateş etti.

Çağlar V. sol bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çağlar V.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar