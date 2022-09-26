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    Bursa'da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı

    Bursa İnegöl'de ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada yaralanan kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
    • 26.09.2022 - 18:54
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    Bursa'da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı

    Saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Kalburt mevkisinde meydana gelen olayda, ters yönde seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Elhamed’in kullandığı elektrikli bisiklet, benzin istasyonundan çıkış yapan Gökhan Balta (35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

    Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tepsit edildi

    DHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Elhamed’in ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

    Elhamed, tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

    Bursa da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı #1

    Bursa da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı #2

    Bursa da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı #3

    Bursa da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı #4

    Bursa da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi, kaza yapınca gözaltına alındı #5


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