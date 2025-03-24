Bursa'da uzman onbaşı, sobadan sızan gazdan zehirlendi

İHA
Bursa'da yaklaşık 1 yıldır Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu’nda görev yapan Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24) mesai saatinde işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Endişelenen arkadaşları Bayraktutar'ın yalnız yaşadığı kırsal Yoncaağaç Mahallesi’ndeki evine giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı.
İçeri girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Melih Bayraktutar’ı haraketsiz halde yatarken buldu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin cenazesinin salı günü memleketi Tokat'ın Turhal ilçesi Kesikbaş Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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