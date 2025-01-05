Bursa'da yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu

İHA
Bursa'da saat 00.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde çevre yolunda seyir halinde olan Abdullah S.(18) yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Savrulan araç, orta refüje çarpıp karşı yöne uçtu.
Yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu Abdullah E.(17) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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