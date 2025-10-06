Abone ol: Google News

Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde yangın çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satılan iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 01:18
Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde yangın çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi 8. Aksu Sokak'ta otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 otomotiv yedek parçaları satılan iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangın sonucunda 4 iş yerinde hasar oluştu.

İç Haber Haberleri