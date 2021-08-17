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    Bursa'da yol çalışmasını fark etmeyince araçla takla attı

    İznik ilçesinde yol çalışmasını fark etmeyen bir sürücü aracıyla takla attı. Gerçekleşen kaza sonucu sürücü hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 22:41
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 22:46
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    Bursa'da yol çalışmasını fark etmeyince araçla takla attı

    Bursa'nın İznik ilçesinde istenmeyen bir kaza meydana geldi.

    Ferhat Ü. idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücü yolun bittiğini fark edemedi.

    Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı.

    Bursa da yol çalışmasını fark etmeyince araçla takla attı #1

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

    Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa'da yol çalışmasını fark etmeyince araçla takla attı VİDEO

    Bursa da yol çalışmasını fark etmeyince araçla takla attı #2

    Bursa da yol çalışmasını fark etmeyince araçla takla attı #3

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