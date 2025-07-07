Bursa'da yol kenarında alkol alırken, av tüfeğiyle vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yol kenarında alkol alan Tufan G.'nin (22) yanına araç yaklaştı.
TÜFEKLİ SALDIRGAN ARAÇLA KAÇTI, POLİS HER YERDE ARIYOR
Araçtaki şahıs Tufan G.'ye tüfekle defalarca ateş etti. Genç, sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Şüpheli, geldiği araçla kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi arıyor.