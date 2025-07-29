Bursa'daki yangını söndürmeye çalışan görevliler alev kapanında kaldı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangın, 4 gündür aralıksız devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinden vatandaşlara, STK'lardan kamu kurum ve kuruluşlarına kadar bir çok kişi alevlerle mücadeleye katıldı.

Sabahları havadan ve karadan yapılan mücadele gözler önüne serildi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Gece sadece karadan yapılan mücadeleler ise, korku dolu anlara da sahne oldu.

Çakmak köyü civarında ekipler tehlike atlattı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Geceyi aydınlatan alevlerin bir anda yön değiştirmesi mücadeleye katılanlara da korku dolu anlar yaşatıyor.

İzleyenlerin yüreğini ağzına getirdiği anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda alındı.