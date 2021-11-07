Hayırsever Bursalı, şehrini sokak sokak gezip engellilere tekerli sandalye alabilmek için 3 yılda 1 ton kapak topladı. Hayırseverin daha önce de 3 ton kapak topladığı öğrenildi.

Bursalı hayırsever Nazım Gökçe, her gün sokakları gezip, engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için kapak topluyor.

Gökçe, 3 yılda topladığı 1 ton kapağı evinin önünde sergiledi.

MAVİ KAPAKLI SOKAK

Sokağın yarısı mavi kapaklarla doldu.

Topladığı kapakları geri dönüşümcüye satacak olan hayırsever, elde ettiği paralarla engelliler için tekerlekli sandalye alıp, ihtiyacı olanlara dağıtacak.

Bursalı gönüllü engelliler için 1 ton mavi kapak topladı VİDEO

DAHA ÖNCE DE 3 TON KAPAK TOPLADI

Engellilere yardımcı olmak için 8 yıldır mücadele ettiğini ifade eden Nazım Gökçe, “Ben 8 yıl önce fabrikadan emekli oldum. Emekli olduktan sonra Bursa'yı sokak sokak gezip engelli kardeşlerimiz için kapak toplamaya başladım. Daha önce 3 ton kapak toplayıp, bu kapaklarla engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye aldık. 3 yıldır tekrar kapak toplamaya başladım. 3 yılın sonunda 1 ton kapak topladım. Bu kapakları geri dönüşüm firmalarına satıp engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alacağım.” dedi.