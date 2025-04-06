AA & Ensonhaber

Şehir dışında tatilini geçirenlerin İstanbul'a dönüş yolculukları, otogarları yoğunlaştırdı. Büyük İstanbul Otogarı'na sabah saatlerinden itibaren gelen otobüslerle birlikte kalabalık artmaya başladı.

OTOGAR ÇEVRESİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Otogarın girişlerinde trafik neredeyse tamamen durma noktasına gelirken, iç kısımlarda ise araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Trafik polisleri, otogar çevresindeki yoğunluğu hafifletmek için sürücüleri yönlendirmeye çalışıyor.

SÜRÜCÜLER ULAŞIMDA ZORLANIYOR

Taksi sürücüsü Talat Güler, yoğunluktan dolayı zorluk yaşadığını belirterek, "Otogarda yoğunluk var, herkes özel aracıyla geliyor. Yolcumu yarı yolda indirdim. İki saattir buradayım, şimdi tekrar yolcu aldım, çıkabilirim inşallah" diye konuştu.

Şehir dışından gelen bir yakını almak için otogara gelen Feridun Kayaoğlu ise, "Otogara buradan ulaşmak zor. Anadolu Yakası da çok yoğun. Buraya geleli 2 saat oldu, ne içeri girebiliyoruz ne de çıkabiliyoruz" diyerek sıkıntısını dile getirdi.

ANADOLU OTOYOLU'NDA İSTANBUL YÖNÜ YOĞUNLAŞTI

Anadolu Otoyolu'nun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak otoyolun Ankara yönünde trafik akışı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ara sıra meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle bazı noktalarda yavaşlama olsa da, trafik kısa sürede eski haline dönüyor. Karayolları ve jandarma ekipleri, bölgedeki ulaşımın aksaksız bir şekilde sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise trafik düzenli şekilde ilerliyor.