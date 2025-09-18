Buzağı destek ödemeleri 2025: 1. dönem buzağı destek parası ne zaman yatacak?

Hayvancılığı güçlendirmek ve üreticiyi desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan buzağı destek ödemeleri, yılda iki dönem halinde çiftçilere ulaştırılıyor.

Destekten faydalanabilmek için buzağı veya malakların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 4 ay yaşamış olması şart koşuluyor.

Başvurular ise üreticilerin bağlı oldukları örgütler aracılığıyla veya doğrudan il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabiliyor.

2025 yılı için başvuru süreci tamamlanırken, şimdi tüm gözler ödeme takvimine çevrilmiş durumda.

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığa verilen desteklerden biri olan buzağı/malak desteğinde ödemeler için süreç yaklaşıyor.

2024 yılı 2. dönem başvuruları 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuruları kabul edilen yetiştiricilere, hayvan başına 1.000 TL ödeme yapılacak.

Ödemelerin Ekim - Kasım ayları arasında başlaması bekleniyor. Ödemeler, yetiştiricilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara aktarılacak.

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NETLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği için başvuru takvimini duyurdu. Buna göre, destekten faydalanmak isteyen yetiştiriciler 1 Eylül - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Başvurular, üye olanlar için yetiştirici birlikleri aracılığıyla, üye olmayanlar için ise il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile gerçekleştirilecek.

Başvuruların ardından ödemelerin mayıs ayı gibi hesaplara yatırılması bekleniyor.