Çanakkale açıklarında 17 göçmen Yunan unsurları tarafından ölüme terk edildi
Çanakkale Ayvacık'ta Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 17 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- 06.12.2022 - 19:26
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
17 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu KB-20 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.