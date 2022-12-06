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    Çanakkale açıklarında 17 göçmen Yunan unsurları tarafından ölüme terk edildi

    Çanakkale Ayvacık'ta Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 17 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 06.12.2022 - 19:26
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    Çanakkale açıklarında 17 göçmen Yunan unsurları tarafından ölüme terk edildi

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    17 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu KB-20 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale açıklarında 17 göçmen Yunan unsurları tarafından ölüme terk edildi #1


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