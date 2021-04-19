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    Çanakkale açıklarında Yunanistan tarafından itilen 54 göçmen kurtarıldı

    Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
    • AA
    • 19.04.2021 - 23:04
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    Çanakkale açıklarında Yunanistan tarafından itilen 54 göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    YUNAN İTTİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

    Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi kurtardı.

    Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Çanakkale açıklarında Yunanistan tarafından itilen 54 göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale açıklarında Yunanistan tarafından itilen 54 göçmen kurtarıldı #2

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