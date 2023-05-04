Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Karanlık Liman'a çekildi Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

AA

Cibuti'den İstanbul'a giden 180 metre uzunluğundaki 'Deniz M' isimli geminin makineleri Çanakkale Boğazı Bademlik mevkisi açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.