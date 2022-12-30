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    Çanakkale Boğazı'nda transit gemilere sis engeli

    Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
    • 30.12.2022 - 05:29
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    Çanakkale Boğazı'nda transit gemilere sis engeli

    Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.

    Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    AA'nın haberine göre, yerel feribot seferleri ise sürüyor.

    Çanakkale Boğazı nda transit gemilere sis engeli #1


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