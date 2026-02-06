Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis alarmı: Transit gemi geçişleri durduruldu

- Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle denizde görüş mesafesi azalınca transit gemi geçişleri durduruldu.
- Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, saat 08.10 itibarıyla kuzey ve güney yönünden gemi geçişlerine kapatma kararı aldı.
- Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkili olmaya başlayan sis, denizde görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına yol açtı. Olumsuz hava koşulları, gemi trafiğinde aksama riskini artırdı.
TRANSİT GEÇİŞLER DURDURULDU
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kuzey ve güney yönlerinden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yapılarak Boğaz'ın, saat 08.10 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.
SİSİN DAĞILMASI BEKLENİYOR
Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından Boğaz'daki gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini belirtti.
Öte yandan, yerel hatlarda hizmet veren feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.