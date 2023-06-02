Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı
İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hacı Mehmet Türk idaresinde 45 ABL 04 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak’ın kullandığı 42 Y 7401 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Genç kız hayatını kaybetti

Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Şenay Şentürk (20) ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Çanakkale'd trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobil içerisinde bulunan sürücü Hacı Mehmet Türk, Sevgi Türk, Fadime Şentürk, Halit Türk yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.