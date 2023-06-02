Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hacı Mehmet Türk idaresinde 45 ABL 04 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak’ın kullandığı 42 Y 7401 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Genç kız hayatını kaybetti
Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Şenay Şentürk (20) ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Otomobil içerisinde bulunan sürücü Hacı Mehmet Türk, Sevgi Türk, Fadime Şentürk, Halit Türk yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.