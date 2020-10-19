Çanakkale'de 1730 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak şaraplara el koydu. İfadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Yurt genelinde kaçak içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir adreste kaçak alkollü içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

KAÇAK ŞARAPLARA EL KONULDU

Zanlının evi ve eklentisinde arama yapan ekipler, 1730 litre kaçak şarap ele geçirdi.

ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.