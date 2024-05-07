Bolu'da kafasına poşet takılan leylek kurtarıldı Bolu'da cami kubbesinin üzerine bulunan yuvasında başına poşet takılı halde mahsur kalan leyleğin yardımına arama kurtarma ve dağcılık ekipleri yetişti.

İHA

Bolu'da Aşağısoku Mahallesi’ndeki Hacı Nakkaş Camisi’nin kubbesindeki yuvada bir leyleğin başında poşet olduğunu vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, AFAD ekipleri sevk edildi.

2 saatlik uğraşla poşeti leyleğin kafasından çıkardılar

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliği ekipleri çağırıldı. Caminin kubbesine halatlarla çıkan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla leyleğin başındaki poşeti çıkardı.

İnsan kaynaklı etkiler, doğaya zarar veriyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, insan kaynaklı etkilerin, doğada birçok zarara neden olduğunu ifade etti. Yetkililer, iklim değişikliği ve su kıtlığı nedeniyle yaban hayvanlarının besin bulamadıklarını ve bu nedenle evsel atıklara yönelmeleri neticesinde kazalarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)