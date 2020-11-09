Çanakkale’de 2,5 ton etil alkol ele geçirildi
Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak ve etil alkol operasyonunda 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
- İHA
- 09.11.2020 - 18:02
- Güncelleme : 09.11.2020 - 18:04
Türkiye genelinde sahte içki ölümlerinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte/Kaçak Alkollü İçki, Etil/Metil Alkol suçlarına yönelik çalışma başlattı.
2 BİN 620 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin çalışmaları neticesinde, Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, alkollerin taşındığı kamyonete de el konuldu.