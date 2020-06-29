Dolar
6.8556
-0.016%
Euro
7.7339
0.5238%
Altın
1769.18
-0.1309%
Borsa
115655.75
0.861%
G. Altın
389.958
-0.185%
Bitcoin
62461.84
-2.1183%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor

    Feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan firma, sefer sayılarının artırılacağını duyurdu.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 15:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor #1

    Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında taşımacılık yapan Gestaş A.Ş., yazılı bir açıklama yayınladı.

    Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidileceğini belirten açıklamada Gökçeada-Kabatape, Bozcaada-Geyikli ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarının artırıldığı duyuruldu.

    1 TEMMUZ'DA FAALİYETTE

    "Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir.” açıklamalarını yapan Gestaş A.Ş., sefer sayısı artışının 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

    Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor #2

    Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor #3

    Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor #4

    Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor #5

    Görüş Bildir