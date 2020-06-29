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- Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor
Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor
Feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan firma, sefer sayılarının artırılacağını duyurdu.
- İHA
- 29.06.2020 - 15:49
Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında taşımacılık yapan Gestaş A.Ş., yazılı bir açıklama yayınladı.
Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidileceğini belirten açıklamada Gökçeada-Kabatape, Bozcaada-Geyikli ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarının artırıldığı duyuruldu.
1 TEMMUZ'DA FAALİYETTE
"Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir.” açıklamalarını yapan Gestaş A.Ş., sefer sayısı artışının 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi.