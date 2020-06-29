Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor

Çanakkale’de boğaz ve adalara feribot seferleri artıyor

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Feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan firma, sefer sayılarının artırılacağını duyurdu.

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında taşımacılık yapan Gestaş A.Ş., yazılı bir açıklama yayınladı.

Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidileceğini belirten açıklamada Gökçeada-Kabatape, Bozcaada-Geyikli ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarının artırıldığı duyuruldu.

1 TEMMUZ'DA FAALİYETTE

"Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir.” açıklamalarını yapan Gestaş A.Ş., sefer sayısı artışının 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi.













