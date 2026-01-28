Çanakkale'de olumsuz hava şartları: Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle birtakım tedbirler alındı.

Yarın, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "29.01.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle tarifemizde bulunan tüm seferler iptal edilmiştir." denildi.