İHA
Çanakkale'de saat 22.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde bir otoparktai 3,93 promil alkollü olan sürücü G.G. (36), 17 ADA 301 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ARACIYLA HAVADA ASILI KALDI
Araç, yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı düşerek havada asılı kaldı.
Kazayı görenler polis ekiplerine bildirdi. Sürücü G.G. kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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