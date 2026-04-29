Kurban bağışında “sahte dernek” riski: Sahte dernekler nasıl ayırt edilir

Kurban Bayramı öncesinde artan bağış hareketliliği, siber dolandırıcıların da yeni yöntemler geliştirmesine yol açtı.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, özellikle tanınmış dernek ve vakıfların isimleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kredi kartı ve IBAN üzerinden yapılan bağışlarda "kopyalama" yöntemine dikkat çeken Deniz, güvenli bağışın yollarını ve dolandırıcıların kullandığı yeni taktikleri tek tek sıraladı.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRİYORLAR

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, internet sitelerinin kopyalanmasının oldukça kolay olduğuna dikkat çekerek, "Bir internet sitesinin birebir kopyasını yapmak çok basit. Ancak bir sitenin linkinin aynısını yapmak mümkün değil. Bir siteye girdiğinizde ilk dikkat edilmesi gereken yer linki." ifadesini kullandı.

Bağlantıların yanı sıra ödeme yöntemlerinin de büyük önem taşıdığını belirten Baki, güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Dolandırıcıların çoğu zaman önceden telefon ya da kısa mesaj yoluyla vatandaşlarla iletişime geçtiğini hatırlatan Baki, şu uyarılarda bulundu:

"Artık dijital ortamda dolandırmak çok daha kolay. Bunu da vatandaşlarımızın unutmaması gerekiyor. Dolandırıcılar sürekli çalışıyor. Sadece dönem dönem o an gündemde ne varsa onu kullanıyorlar. Şimdi yakın zamanda Kurban Bayramı olduğu için onun uyarısında bulunuyoruz. Ancak her zaman bu tehlikelerle karşı karşıyayız.

Kişisel verilerimizi ele geçirip, bize bir yetkiliymiş gibi ulaşıp detaylı bilgilerimizi verebilirler. Anne, baba adı, hesap, banka bilgileri gibi kimsenin bilemeyeceği konuları bile biliyor olabilirler. O yüzden birinin size detaylı bilgiyle gelmesi o kişinin doğrudan yetkili kişi veya devlet kuruluşundan iletişime geçtiği anlamına gelmiyor."

"REKLAMA DEĞİL, KENDİ SİTESİNE TIKLAYIN"

Dolandırıcıların arama motorlarındaki reklamları aktif şekilde kullandığını da ifade eden Baki, vatandaşların bu konuda temkinli olması gerektiğini belirterek, "Dernek, vakıflar da vatandaşlara ulaşmak için reklamları kullanıyor. Reklamla gelenlere doğrudan dolandırıcı demek yanlış olur. Doğrudan bir hedefimiz varsa bir internet sitesine gireceksek reklama değil kendi sitesine tıklamalıyız. Reklama tıklamamakta fayda var, çünkü aldatılma ihtimalimiz daha yüksek." dedi.

Son olarak dolandırıcılık durumlarında izlenmesi gereken yolu da anlatan Baki, tüketicilerin vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca bu kurumların reklamını verdiği yerlere şikayet etmeliyiz ki başka vatandaşlar da sıkıntı yaşamasın. Ancak mağduriyet büyükse ve dolandırıcılık sınıfına girecek seviyedeyse orada resmi olarak şikayette bulunulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.