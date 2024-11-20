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İHA

Çanakkale Savaşı’nın kanlı sahnelerine ev sahipliği yapan ve Mehmetçiğin "Çanakkale Geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası, aradan geçen 109 yıla rağmen tarihin izlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

KANALİZASYON KAZISINDA 50 TOP MERMİSİ BULUNDU

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı düşünülen 50 adet patlamamış top mermisi gün yüzüne çıktı.

MÜHİMMAT GÜVENLİ BİR ALANA TAŞINDI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak gerekli önlemleri aldı. Bulunan mühimmat, detaylı inceleme yapılmak üzere güvenli bir alana taşındı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere hazırlandı. İnceleme sonrasında, mermilerin hangi döneme ve taraflara ait olduğu belirlenecek.