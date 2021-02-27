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    Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu

    Gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın Çanakkale’de Şehitlik Abidesi’nin, dolunay ile buluştuğu anda çektiği görüntüler beğeni topladı.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 23:19
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    Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu

    Çanakkale’de Şehitlik Abidesi ile dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti.

    AYNI KAREDE ÜÇ BÜYÜK DEĞER

    Gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.

    Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu VİDEO

    Çanakkale de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu #1

    Çanakkale de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu #2

    Çanakkale de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu #3

    Çanakkale de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu #4

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