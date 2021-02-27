Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu

Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu

Gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın Çanakkale’de Şehitlik Abidesi’nin, dolunay ile buluştuğu anda çektiği görüntüler beğeni topladı.

Çanakkale’de Şehitlik Abidesi ile dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti.

AYNI KAREDE ÜÇ BÜYÜK DEĞER

Gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.

Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ve dolunay buluştu VİDEO