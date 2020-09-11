Haberler

İç Haber

Çanakkale'de temizliği gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı: Yakalandı

Çanakkale'de temizliği gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı: Yakalandı

Temizliğe gittiği kadının evinden 10 bin 400 euro çalan şahıs, gözaltına alındı. Şahsın 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı öğrenildi.