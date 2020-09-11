Çanakkale'de temizliği gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı: Yakalandı
Temizliğe gittiği kadının evinden 10 bin 400 euro çalan şahıs, gözaltına alındı. Şahsın 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı öğrenildi.
- DHA
- 11.09.2020 - 15:32
Çanakkale'de bulunan Barbaros Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki S.S., evindeki 10 bin 400 euronun çalınması üzerine polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, parayı eve temizliğe gelen 33 yaşındaki N.K.'nin çaldığını tespit etti.
ÇALDIĞINU BOZDURUP ALTIN YAPTIRDI
N.K., Kepez Beldesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. N.K.'nin, çaldığı altını bozdurup 11 bin liralık altın aldığı, gerisini de harcadığı belirlendi.
KENDİ EVLERİNDEN DE 35 BİN LİRA ÇALMIŞ
N.K.'nin 6 yıl önce de kendi evlerindeki 35 bin TL'yi aldığı, ailenin parayı eve giren hırsızların çaldığı düşüncesiyle polise başvurduğu, yapılan çalışmayla gerçeğin ortaya çıkarıldığı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.