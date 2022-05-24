Troya Müzesi’nde, ‘3D Mapping’ gösterimi ile ziyaretçilere Troya efsanesi izletildi. Ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı.

Çanakkale’de Troya Müzesi’nde, Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği yapıldı.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi’nin 18’inci kez düzenlediği Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği, 18 Mayıs’ta kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayınca dün akşam gerçekleştirildi.

3D Mapping ile Troya gösterimi yapıldı

Troya Müzesi’ndeki sütunlu bahçede düzenlenen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık Troya gösterimi katılımcılara izletildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın da izlediği gösterimde Troya Savaşı, Troya’daki yaşam, deprem ve yangın gibi geçmişte yaşanan olaylar ışık gösterisiyle müze duvarına yansıtıldı. Gösterimin ardından katılımcılar Troya Müzesi’ni ücretsiz olarak gezdi.

Çanakkale'de Troya gösterimi düzenlendi - Video

"Troya Savaşı kahramanlarından Troya katmanlarına kadar birçok önemli konu yer alıyor"

Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, 3D Mapping sisteminin 2018 Troya Yılı kapsamında projelendirilerek, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir çalışma olduğunu belirtti.

DHA'nın haberine göre, ilk kez gerçekleştirilen gösteriminin Troya Müzesi’nin yan duvarına yansıtılarak yapıldığını ifade eden Çibuk, "Katılımcılar zeytinliklerin içinde, sütunlu bahçe olarak adlandırılan alanda Troya’nın anlatıldığı 17 dakikalık gösterimi izledi. Gösterimde Troya Savaşı kahramanlarından Troya katmanlarına kadar birçok önemli konu yer alıyor. Hektor ve Akhilleus gibi isimlerin figürleri de yer aldı” dedi.





































